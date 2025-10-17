İsrail ordusu, geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkesi ihlal ederek Lübnan’ın güneyine hava saldırısı düzenledi. İsrail, saldırılarda Hizbullah’a ait tesisleri hedef aldığını öne sürdü.

İsrail, ateşkesi ihlal eEtti

İsrail ordusu, Lübnan ile Kasım 2024’te varılan ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal etti. Lübnan’ın güney bölgelerinde birden fazla noktaya hava saldırısı düzenleyen İsrail güçleri, hedefin Hizbullah’a ait tesisler olduğunu ileri sürdü.

İsrail tarafından yapılan açıklamada, saldırının Mazraat Sinay köyü yakınlarında gerçekleştirildiği ve bölgede Hizbullah’a ait olduğu iddia edilen bazı tesislerin hedef alındığı belirtildi.

Hedef beton tesisi ve çevre örgütü tesisi”

İsrail ordusunun açıklamasına göre, vurulan noktalar arasında Hizbullah’ın geçen yılki çatışmalarda yıkılan yapıları yeniden inşa etmek için beton ürettiği bir tesis yer aldı.

Ayrıca, “Sınır Tanımayan Yeşiller” adlı çevre örgütünün kullandığı bir tesisin de hedef alındığı iddia edildi. İsrail, bu tesisin sivil görünümlü olmasına rağmen Hizbullah’ın altyapısını yeniden inşa etmek amacıyla gizli faaliyet yürüttüğünü öne sürdü.

Resmi bir açıklama yapılmadı

Saldırılarda ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Lübnan makamlarının olayla ilgili incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

Uluslararası toplumdan ise henüz konuya ilişkin resmi bir tepki gelmedi.