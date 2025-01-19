İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından, Mısır tarafındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye insani yardım tırları geçiş yapmaya başladı. Mısır'ın "El-Kahire el-İhbariye" kanalının aktardığı bilgilere göre, Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen tırlar Gazze'ye giriş yaparken, Filistin kaynakları Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na ulaşan 95 tırın ateşkesin yürürlüğe girmesini beklediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) da Gazze'ye giriş için hazırladığı 4 bin tır dolusu insani yardımın olduğu bildirilmişti. Ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da yürürlüğe girmesi beklenirken, İsrail yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin başlatılmayacağını açıklamıştı.

Hamas, serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması sonrası, İsrail ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurmuştu.