Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadın esiri Gazze kentinde Kızılhaç ekibine teslim etti. Gazze’nin Saraya Meydanı’nda gerçekleşen teslim operasyonuna binlerce Filistinli, tekbirler ve sloganlarla katıldı.

Tam teçhizatlı Kassam Tugayları’nın gerçekleştirdiği teslim sırasında Kızılhaç ekibi hazır bulundu. İsrailli kadın esirler, Gazze Şeridi’ndeki İsrail güçlerine doğru yola çıkarıldı.

Arabulucu ülkelerden Katar’ın 15 Ocak’ta duyurduğu anlaşma, bugün TSİ 12.15’te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşan bu anlaşmanın ilk 42 gününde, toplamda 33 İsrailli esirin serbest bırakılması öngörülüyor. İlk aşama kapsamında serbest bırakılan 3 kadın esir, sürecin başladığını gösterdi.

Anlaşma, aynı zamanda Gazze Şeridi’ne insani yardımların genişletilmesini ve yerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine dönmesini de içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasının ardından açıklanacak.