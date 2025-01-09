Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, geçtiğimiz günlerde Candaş Tolga Işık’ın programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Milor, "Galatasaray'ı kayırıyorlar" ve "Adını söyleyemeyeceğim, takım inanılmaz derecede kayrılıyor" şeklindeki sözleriyle Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı. Ancak bu açıklama, Galatasaray taraftarları tarafından da tepkiyle karşılandı.

Athena Gökhan, Milor'a tepkisini sosyal medyada paylaştı!

Milor’un bu sözlerine ilk tepki ünlü şarkıcı Athena Gökhan’dan geldi. Gökhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayretler içindeyim gerçekten, son açıklamanızın hangi gerçekliğe dayandığını, hangi maç üzerinden konuşabiliriz acaba?" diyerek Milor’u eleştirdi.

"Fanatizm gerçekleri gözden kaçırmanıza neden oluyor"

Athena Gökhan, fanatizmin yanlışları doğru okumayı engellediğini vurguladı. "Hepimiz takımlarımızın başarılı olmasını isteriz, fakat fanatizm yapılan yanlışları doğru okumanızın önüne geçtiği aşikar. Lütfen daha tarafsız bir gözle eleştiri yapmanızı temenni ederim" şeklinde sert bir açıklama yaptı.

Tartışma Büyüyor: Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler Arasında Sosyal Medya Kavgası

Athena Gökhan’ın açıklamaları, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından destek bulurken, Galatasaraylı taraftarlar ise Gökhan’a tepki gösterdi. Sosyal medyada bu tartışma giderek büyüdü ve her iki kulübün taraftarları arasında gerilim yükseldi.