Avrupa Ticaret ve İşbirliği Konseyi Afyonkarahisar Başkanı Yüksel Özsarı, Gazeteci İsmail Saymaz'ın, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran'nın makamındaki Atatürk fotoğrafını kaldırdığına dair yayımladığı iddialar üzerine eleştirilerde bulundu. Bu tür haberlerin gazeteciliğin ruhuna aykırı olduğunu vurguladı.

"İsmail Saymaz'ı, esefle kınıyorum"

Avrupa Ticaret ve İşbirligi Konseyi Afyonkarahisar Başkanı Yüksel Özsarı, "Bağımsız ve özgür basın demokratik bir hukuk devletinin en önemli argümanlarından biridir. Ancak gazetecilik ve basın mensuplarının da ilkeli ve seviyeli olması gerekir. Yalan dolan haberlerle insanları manipüle etmek gazetecilik değil, hadsizliğin dik alasıdır.

Bu anlamda; Gazeteci İsmail Saymaz, Afyonkarahisar Valimiz Sayın Doç. Dr. Kübra Güran Hanımefendinin makamındaki Atatürk fotoğrafını kaldırdığı yönünde dezenformasyon yaptı.

Bilindiği üzere;Devletimizin önemli makamlarından biri olan Valilik makamı, ilde Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır. Bu ulvi makamı itibarsızlaştırmaya çalışan gazeteci İsmail Saymaz'ı, esefle kınıyorum" dedi.

"Gazeteciliğin değil hadsizliğin göstergesi!"

Avrupa Ticaret ve İşbirliği Konseyi Afyonkarahisar Başkanı Yüksel Özsarı, gazeteci İsmail Saymaz'ın iddialarını sert bir şekilde kınadı. Özsarı, basın özgürlüğünün önemli olduğunu ancak bu özgürlüğün sorumlu ve ilkeli bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti. “Devletimizin önemli makamlarına ve temsilcilerine yönelik bu tür asılsız iddialar, gazeteciliğin değil, hadsizlik ve manipülasyonun bir göstergesidir. Bu tür davranışlar, demokratik yapılarımızı zedeler ve kamuoyunu yanıltır,” şeklinde konuştu.

Gazetecilik etiği nedir?

Gazetecilik, doğru ve güvenilir bilgi sunmayı, kamuoyunu bilgilendirmeyi hedefler. Ancak, gazetecilik etiğine uymayan ve dezenformasyona yol açan haberler, hem basının itibarını zedeler hem de toplumsal güveni sarsar. Bu bağlamda, basın mensuplarının sorumlu davranmaları ve haberlerini gerçek bilgiye dayandırmaları önemlidir.