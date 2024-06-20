Bursa-Yalova kara yolu üzerinde refüjde yangın çıktı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi'nin Gedelek Mahallesi'nde mevkisinde meydana geldi. D570 kara yolunda refüjde çalı ve otların yandığını gören sürücüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine Orman ve Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürüp soğutma çalışması yaptı.

Yangının bir araçtan atılan sigara izmaritinden çıktığı belirtilerek, vatandaşların yaz aylarında bu konularda daha fazla duyarlı olmaları istendi.

Ekipler yol kenarlarına cam ve plastik şişe ile sigara atılmaması için uyarı yaptı.