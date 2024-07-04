Şarkıcı Atilla Taş, sosyal medya üzerinden 2021 yılının Ağustos ve Aralık aylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tutuksuz olarak yargılanan Taş ve avukatı duruşmada hazır bulundu. Taş, bazı kişilerin ideolojik sebeplerle kendisine zarar vermek amacıyla eski tweetlerini kullandığını iddia etti.

"Saygı duymak zorundayım"

Duruşmada savunma yapan Atilla Taş, "Cumhurbaşkanı, fikirlerini beğenelim veya beğenmeyelim, bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır. O bayrak için bile saygıyı hak eder, saygı duymak zorundayım. Asla böyle bir düşüncem olmamıştır" dedi. Taş, paylaşımlarında hakaret içerikli bir söz bulunmadığını ve ekonomi bürokratlarını eleştirdiğini belirtti.

Duruşma ertelendi

Sanık avukatı, müvekkilinin Cumhurbaşkanı’na yönelik herhangi bir hakarette bulunmadığını söyleyerek beraat talep etti. Mahkeme, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

"Eleştiririz ama hakaret etmem"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Atilla Taş, "Ne olursa olsun eleştiririz ama Cumhurbaşkanı’na hakaret etmem. Bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır, saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.