Türkiye'nin Yunanistan'a yardım amacıyla gönderdiği yangın söndürme uçakları ve helikopterler, Atina yakınlarındaki Tatoi Askeri Havaalanı'nda göreve başladı. Ekipte yer alan Kaptan Pilot Alper Gider, Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı iki AT-802F Fireboss amfibik uçak ve bir T-70 helikopterin Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'ndan intikallerini tamamladıktan sonra görevlerine başladığını belirtti.

"Benim için büyük bir onur"

Gider, Türk milletinin kaynaklarıyla tedarik edilen bu hava araçlarının Yunanistan'daki yangınlarla mücadelede önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. "Uçaklarımızın kuyruklarında Türk bayrağı dalgalanıyor. Yunanistan'da, bir Avrupa ülkesinde bu bayrağı dalgalandırmak benim için büyük bir onur" dedi.

"Başka bir bölgede hemen duman çıkmaya başlıyor"

Yangın söndürme uçaklarının en büyük avantajlarından birinin hızlı müdahale kabiliyeti olduğunu belirten Gider, yangın ihbarının alınmasından sonra maksimum 20 dakika içinde kalkış yaptıklarını ifade etti. Yunanistan'da çıkan yangınların büyük oranda dikkatsizlikten kaynaklandığını söyleyen Gider, "Yangını kontrol altına almış gibi göründüğümüzde bile hemen başka bir bölgede duman çıkmaya başlıyor. Şiddetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem, yangının yayılmasına neden oluyor" dedi.

İnsani değerler ön planda

Türkiye ve Yunanistan arasındaki bu yardımlaşmanın, iki ülke ilişkilerine olumlu katkılar sağlayacağını ifade eden Gider, "Yangın gibi felaketlerde yardımlaşmak, geçmişteki siyasi ve tarihsel gerginliklerin ötesine geçerek insani değerleri ön plana çıkarıyor" diye ekledi.