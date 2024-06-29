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Yetkililer, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangının yeniden başlama riskine karşı tedbir aldı.

Yangının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahalede bulunuldu.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Kaçimidi ve Parnitha'da orman yangını çıktı.

ATİNA (AA) - Yunanistan 'ın başkenti Atina'nın yaklaşık 50 kilometre uzağındaki​​​​​​​ Kaçimidi ve Parnitha bölgelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

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