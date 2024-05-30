BURSA (AA) - Atış Grup tarafından hayata geçirilen alışveriş merkezlerine (AVM) özel mobil uygulama "Mallupp-Alışverişin üst aklı", İstanbul'da düzenlenen Perakende Günleri 2024'te tanıtıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, perakende sektörünün dijitalleşmesine, e-ticaret ve e-ihracata odaklanan etkinlik kapsamında Atış Grup, alışveriş merkezlerine özel hazırladığı ilk ürünü olan mobil uygulamasını, ana sponsoru olduğu Perakende Günleri 2024'te görücüye çıkardı.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki organizasyonun "AVM'lerde Yeni Ufuklar" başlıklı oturumunda konuşan Atış Grup Üst Yöneticisi Ahmet Atış, şirketinin perakende deneyiminin çok eskilere dayandığını bildirdi.

Bursa'daki Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'ni açmadan önce perakende mağazalarını hayata geçirdiklerini belirten Atış, şöyle devam etti:



"Alman bir markadan aldığımız bayilikle mutfak ve mutfak elektroniği üzerine hizmet veren mağazamızı Bursa'nın farklı bir lokasyonunda hayata geçirmiştik. Downtown içinde iki beyaz eşya markası bayisi, bir ev tekstili mağazası ve bir de markalaması tamamen bize ait yaklaşık 4 bin metrekarelik Evinn Design Center adında mobilya ve aksesuar mağazasını hayata geçirdik. Downtown'ın açılışından sonra hayata geçirdiğimiz bir de Pathka adında outdoor giyim mağazamız var. Orada da farklı deneyimleri bir araya getirerek farklı bir mağaza ortaya çıkarttık."

Yeni trend ve akımları takip ederek yatırımlara yön verdiklerini vurgulayan Atış, Downtown'ın içindeki ses, ışık ve görsel dünyaya 9,5 milyon dolar bütçe ayırdıkları bilgisini verdi.

- "Hayatımızı kolaylaştıran bir teknoloji"

"Mallupp-Alışverişin üst aklı" mobil uygulamasını ilk kez bu etkinlikte piyasaya sunduklarını duyuran Atış, şunları kaydetti:

"Biz her ne kadar inşaat ve perakende konuşsak da bünyesinde 26 farklı firma barındıran bir grup şirketiyiz. Downtown ile gördüğümüz sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda arkadaşlarımızın bizleri yönlendirmesiyle yazılım alanında da yatırımlarımıza start verdik. Bugün geldiğimiz noktada artık yapay zekaların cep telefonlarımıza kadar gelmesiyle perakende sektöründe de ön plana çıkması gerektiğini düşündük. Bu konuların özellikle yeni kuşaklarda ciddi bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Bu gerçekten hayatımızı kolaylaştıran bir teknoloji."

Gelecek yatırımları hakkında bilgiler veren Atış, inşası hızla devam eden Babylon projesiyle de şehre yine farklı bir deneyim yaşatmak istediklerini aktardı.

Atış, büyük ölçekli karma projeleri de geliştirmeye devam ettiklerine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Duraksamadan daima proje geliştirme çalışmalarını sürdüren bir grubuz. Doğru zamanda doğru yatırımlar ile hem bulunduğumuz şehre hem de ülkemize yeni değerler kazandırmaya devam edeceğiz. Global yatırımlarımızla da ülkemizi başarıyla temsil etmek için efor sarf ediyoruz. Bununla birlikte New York 5. Cadde'de bulunan ofisimizde gayrimenkul, gayrimenkul yatırım fonu, sağlık turizmi gibi faaliyetlerimizin yanı sıra geçtiğimiz ay itibarıyla yazılım ve teknoloji alanını da eklemiş bulunuyoruz."

