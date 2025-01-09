Ünlü şarkıcı Atiye, geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuğu Rumi'yi dünyaya getirdi. Altı yıldır evli olduğu prodüktör ve yönetmen Erol Sebebci ile mutlu bir evlilik sürdüren sanatçı, GÜNAYDIN’a samimi açıklamalarda bulundu. Eşi Erol Sebebci'nin kalabalık aile hayalini paylaştığını belirten Atiye, "Erol aslında üç çocuktan fazlasını istiyor. Ben de isterim ama çocuklarımızın arasındaki yaş farkı az olduğundan işler zorlaşıyor" diyerek, aile kurma konusunda her iki tarafın da istekli olduğunu ifade etti.

Rumi isminin anlamı: Aileyi bir araya getiren Mevlana hayranlığı

Atiye, üçüncü çocuklarına Rumi ismini verme kararını da paylaştı. "Biz ailece Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi hayranlıkla takip ediyoruz" diyerek, Rumi isminin hem anlamlı hem de derin bir aile bağlantısı taşıdığını vurguladı. Sanatçı, çocuklarıyla ilgili daha fazla plan yapmayı hayal ettiğini de sözlerine ekledi.