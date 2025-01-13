Malatya'nın Darende ilçesinde şekerlemecilik yapan İsmail Özoğlu, boynundaki atkısının hamur yoğurma makinesine takılması sonucu boğularak hayatını kaybetti. Olay, iş yerinde meydana geldi.

Atkısı hamur makinesine takıldı

Olay, Malatya'nın Darende ilçesindeki Şerefiye Sokak'ta gerçekleşti. Şekerleme işine devam eden 59 yaşındaki İsmail Özoğlu'nun boynundaki atkısı, hamur açma makinesinin pervanesine sıkıştı. Makinenin çalışmaya devam etmesiyle birlikte Özoğlu, boğularak yaşamını yitirdi.

Esnafın ihbarıyla ekipler olay yerine geldi

Özoğlu'nun cenazesi, aynı mahalledeki diğer esnaf tarafından bulundu ve durum hemen emniyete bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Özoğlu'nun yakınları ise sinir krizleri geçirerek büyük üzüntü yaşadı.

Otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı

Olay yerindeki incelemelerin ardından, Özoğlu'nun cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve detaylar araştırılmaya devam ediliyor.