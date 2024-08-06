Türkiye’nin köklü hava yolu şirketlerinden Atlasglobal’in (Atlasjet Havacılık A.Ş.) iflasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 2021 Haziran ayında iflasını ilan eden şirketin iflas kararı, Yargıtay tarafından onaylandı. Bu karar, uzun süredir devam eden mahkeme sürecine son noktayı koydu.

İflas sürecinin başlangıcı

Atlasglobal, 17 Haziran 2021 tarihinde Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı verilmişti. Şirketin mali durumu ve borç yükü nedeniyle alınan bu karar, iflasın kesinleşmesi için İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.

İstinaf mahkemesi kararı

İstinaf Mahkemesi, Türk Ticaret Kanunu’nun 376/3. maddesi gereğince şirket yönetim kurulunun iflas talebi olması gerektiğini belirterek, dosya kapsamında böyle bir kararın bulunmadığını ifade etti. Bu nedenle Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin iflas kararı kaldırıldı ve dosya, yeniden değerlendirilmek üzere Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne geri gönderildi.

Yeniden değerlendirme

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2022 Eylül ayında iflas kararını yeniden değerlendirerek 19 Ocak 2023 tarihinde Atlasglobal’in iflasına tekrar karar verdi. Bu karar, dosyanın Yargıtay’a taşınmasına neden oldu.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin iflas kararını oy birliğiyle onayladı. Yargıtay, kararın bir örneğinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi’ne gönderilmesine hükmetti. Bu karar, Atlasglobal’in iflasının kesinleştiğini ve şirketin yasal süreçlerinin tamamlandığını gösteriyor.