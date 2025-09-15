Muğla’nın Ortaca ilçesinde, ayağı ampute edilen “Atlas” isimli dişi caretta caretta’nın yavruları, İztuzu Sahili’nde gönüllülerin desteğiyle denize ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile DEKAMER iş birliğinde yürütülen çalışmalar, unutulmaz bir doğa olayına tanıklık etti.

Atlas’ın hikâyesi

Yaklaşık 2 ay önce İztuzu Sahili’ne yumurta bırakmak için çıkan caretta caretta, yuva kazarken zorlandı. DEKAMER ekipleri kaplumbağanın, 2021’de tedavi edilip denize bırakılan ve sol arka ayağı ampute edilen “Atlas” olduğunu belirledi.

Yumurtlama sürecinde zorluk yaşamaması için gönüllüler yaklaşık 60 santimetre derinliğinde bir çukur kazdı. Atlas, yumurtalarını buraya bıraktı.

Yavrular denizle buluştu

Kuluçka süresinin tamamlanmasının ardından yuvadan çıkan yavru kaplumbağalar, görevlilerin gözetiminde denize ulaştı.

DEKAMER alan sorumlusu Birol Çakıroğlu, “60 günün sonunda yavrularının çıkıp denize ulaştığına şahitlik etmek tarifsiz bir mutluluk oldu” dedi.