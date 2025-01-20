Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 21 Ocak Salı (yarın), saat 23.00’te başlayacak. Mücadele, Madrid’deki Metropolitano Stadı’nda gerçekleşecek ve Tabii Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Takımların durumu ve puan tablosu

Atletico Madrid: Diego Simeone’nin öğrencileri, grup aşamasında 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 12 puan topladı. Takım, 11. sırada yer alıyor.

Diego Simeone’nin öğrencileri, grup aşamasında 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 12 puan topladı. Takım, 11. sırada yer alıyor. Bayer Leverkusen: Alman temsilcisi, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puana ulaşarak 4. sırada bulunuyor.

Her iki ekip de galibiyetle grup aşamasında avantaj elde etmek istiyor.

İki takım arasında daha önce oynanan maçlar

Atletico Madrid ve Bayer Leverkusen toplamda 10 kez karşılaştı:

Atletico Madrid: 3 galibiyet

Bayer Leverkusen: 3 galibiyet

Beraberlik: 4 kez

Muhtemel 11'ler

Atletico Madrid:

Oblak, Llorente, Normand, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Correa, Lino, Griezmann, Alvarez

Bayer Leverkusen:

Hradecky, Arthur, Tah, Tapsoba, Grimaldo, Andrich, Xhaka, Tella, Wirtz, Terrier, Schick

Galibiyet için sahadalar

Madrid ekibi, Diego Simeone yönetiminde defansif disiplin ve hücumdaki etkili isimleriyle galibiyete odaklanırken, Bayer Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso'nun genç yeteneklere dayalı oyun planıyla deplasmandan avantajla dönmeyi hedefliyor.

Bu kritik mücadele, gruptaki dengeleri değiştirebilir. Futbolseverler için yüksek tempolu ve heyecan dolu bir maç bekleniyor.