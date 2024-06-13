Atletizm Milli Takımı, Roma'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda tarihi başarılar elde etti. Sporcularımız birçok dalda büyük bir başarıya imza attı.

Tuğba Danışmaz tarih yazdı

Türkiye'yi üç adım atlama dalında temsil eden Tuğba Danışmaz, 14.57'lik atlayışıyla gümüş madalya kazanarak Türkiye adına bir ilki gerçekleştirdi. Danışmaz, bu başarısıyla Türkiye'ye üç adım atlamada 74 yıl sonra ilk madalyayı getirdi ve kendisinin en iyi derecesini yaptı.

Ersu Şaşma'dan ilk madalya

Sırıkla yüksek atlama dalında yarışan milli atletimiz Ersu Şaşma, 5.82'lik atlayışıyla bronz madalya kazandı. Şaşma, bu dalda ülkemize ilk madalyayı getirerek tarihi bir başarıya imza attı.

Paris Olimpiyatları'na hazırlık

26 Temmuz-16 Ağustos tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Olimpiyatlara daha önce aralarında Ersu Şaşma'nın da bulunduğu 5 atlet kota almıştı. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda elde edilen derecelerle, üç adım atlamada Tuğba Danışmaz ve 400 metre engelli yarışında 5. olan Berke Akçam da Olimpiyatlara katılma hakkı kazandılar.

Madalyalı sporcularımızın başarıları

Tuğba Danışmaz: Üç Adım Atlama - 14.57, Gümüş Madalya

Üç Adım Atlama - 14.57, Gümüş Madalya Ersu Şaşma: Sırıkla Yüksek Atlama - 5.82, Bronz Madalya