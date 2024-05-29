Atlı Jandarma Birliği, Gaziantep’in tarihi ve turistik noktalarında devriye görevi icra etti. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlik, çocuklardan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.GAZİANTEP (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı Atlı Birliği, Gaziantep’in tarihi ve turistik noktalarında devriye faaliyetleri icra etti. Atlı Jandarma Birliği, 13 - 26 Mayıs tarihleri arasında vatandaşların sıklıkla kullandığı Yavuzeli Festival Park, Rumkale, Nizip Zeugma Antik Kenti ve Şehitkâmil Erikçe mesire alanında önleyici hizmet devriyelerine destek olarak görev aldı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlik, çocuklardan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Atlı birliği gören çocuklar ve aileleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.