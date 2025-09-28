Türkiye’de bankalar arası para transferlerinde yeni bir dönem başlıyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren 200 bin TL ve üzerindeki işlemlerde en az 20 karakterlik açıklama yazmak zorunlu olacak. Düzenleme hem mobil bankacılığı hem de ATM işlemlerini kapsayacak.

Yeni düzenleme MASAK tarafından duyuruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kara para aklamaya karşı aldığı yeni tedbirleri yürürlüğe koyuyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yayımlanan tebliğe göre, yüksek tutarlı para transferleri artık açıklama olmadan gerçekleşemeyecek.

200 bin TL ve üzeri işlemler kayıt altına alınacak

Yeni düzenleme, tek seferde ya da aynı kişiye gün içinde yapılan toplam transferlerde 200 bin TL sınırını aşan işlemleri kapsıyor. Gönderici, en az 20 karakterlik bir açıklama girmek zorunda olacak.

ATM’lerde “akıllı klavye” dönemi

Bankalar, ATM’lerde yüksek tutarlı transferlerde kullanıcıya açıklama girmeden işlemi tamamlamayan yeni ekranlar sunacak. Bu “akıllı klavye” uygulamasıyla transferlerin gerekçesi kayıt altına alınacak.

Amaç şeffaflık ve caydırıcılık

Yetkililer, düzenlemenin finansal işlemlerde şeffaflığı artıracağını ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesinde caydırıcı olacağını vurguluyor. Bu sayede hem banka hareketleri daha izlenebilir olacak hem de kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi hedefleniyor.