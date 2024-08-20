Roketsan tarafından geliştirilen Karadan Karaya Seyir Füzesi ATMACA, son test atışlarındaki başarılarıyla Yunan basınında geniş yer buldu. ATMACA'nın hedefini tam isabetle vurduğu ve rekor menzile ulaştığı test atışları, Yunanistan’da dikkat çekti. Yunan savunma sanayii siteleri, ATMACA'nın 280 kilometre menzil rekoru kırdığını vurgularken, gelecekte havadan fırlatılabilecek bir füze olarak da değerlendirilebileceğine dair spekülasyonlar yaptı.

Yunanistan yakın takipte!

Türk savunma sanayiinin son başarısı, Roketsan’ın geliştirdiği ATMACA Karadan Karaya Seyir Füzesi oldu. ATMACA'nın son test atışlarında gösterdiği performans, Yunan basınında manşetlerde yer aldı. Yunan haber ajansı Balkan Haber Ajansı (İBNA), ATMACA'nın en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdiğini belirtti. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün “ATMACA ordumuzun gücüne güç katacak” sözlerine de haberde yer verildi.

Hedefleri tam isabetle vurdu

Yunan savunma sitesi Flight.gr, ATMACA’nın son test atışında hedefleri tam isabetle vurduğunu belirterek, Roketsan'ın bu başarısının dikkat çekici olduğunu vurguladı. Site, ATMACA’nın hedefi vurma görüntülerini de paylaştı.

Rekor menzil vurgusu

Future Warfare isimli Yunan savunma sanayii sitesi ise ATMACA’nın 280 kilometre ile menzil rekoru kırdığına dikkat çekti. Füzenin teknik detaylarını okuyucularıyla paylaşan site, ATMACA’nın deniz ve kara kuvvetlerine hizmet verdiğini, ileride havadan fırlatılabilecek bir seyir füzesi olarak da kullanılabileceğini belirtti.

Pentapostagma gazetesi de ATMACA’nın son testindeki başarısından bahsederek, füzenin hem rekor menzile ulaştığını hem de hedefleri tam isabetle vurduğunu duyurdu. Bu başarılar, Türk savunma sanayiinin bölgedeki gücünü ve etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.