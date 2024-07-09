Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ATM'lerde ve mobil uygulamalarda önemli güncellemeler yaparak kullanıcı deneyimini iyileştirdi ve dolandırıcılık faaliyetlerini azaltmayı hedefledi. Yapılan yenilikler arasında, 'Hesap Bilgilerini Güncelle' ve 'Şifre Değiştir' gibi işlemler için kart yutma özelliği bulunan yeni bir işlem menüsü de yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ATM'lerde dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek amacıyla önemli bir adım attı. Yapılan güncellemelerle birlikte, şüpheli işlemler sırasında tüm bankaların ATM'lerinde kart yutma özelliği devreye alındı. Bu yeni güvenlik önlemi, kullanıcıların 'Hesap Bilgilerini Güncelle' veya 'Şifre Değiştir' gibi hassas işlemleri güvenle gerçekleştirmelerini sağlıyor.

Kart yutma özelliği, özellikle şifrenin 3 kez yanlış girilmesi, borç sebebi ile kartın banka tarafından iptal edilmesi, kart son kullanma tarihinin geçmesi durumlarında gerçekleşecek şekilde planlandı. Ayrıca, kartınızın kaybolduğunu bankanıza bildirdiğinizde de ATM, kartınızı yutabilir.

Bu önlemlerle birlikte, kullanıcıların finansal işlemlerini daha güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri hedefleniyor.

Nadiren de olsa teknik arızalardan dolayı ATM'nin kart yutması gibi bir hata payının da olabileceği öngörülüyor.