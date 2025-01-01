1 Ocak 2025 itibariyle, Türkiye'deki ATM'lerden günlük para çekme limiti 20 bin TL olarak belirlendi. Bu değişiklik, bankaların ve finansal kurumların, nakit çekim işlemlerini daha güvenli ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlayan bir düzenleme olarak duyuruldu.

Yeni düzenlemeyle birlikte, vatandaşlar günlük 20 bin TL’ye kadar nakit çekebilecek. Önceki limit ise 15 bin TL olarak uygulanıyordu. Bu artış, özellikle yüksek meblağlarla nakit ihtiyaçları olan bireyler için kolaylık sağlayacak.