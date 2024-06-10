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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sungur, Baran'a üzerinde Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin yer aldığı çerçeveletilmiş "Cumhuriyet forması"nı takdim etti.

Kırmızı-siyahlı kulübe yeni sezon için başarı dileklerinde bulunan ATO Başkanı Baran ve beraberindeki heyet, Gençlerbirliği'ni Süper Lig'de görmek istediklerini belirtti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Baran, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ordulu milli kick boksçu, başarılarını Avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla süslemek istiyor

Ordulu milli kick boksçu, başarılarını Avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla süslemek istiyor

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası ( ATO ) Başkanı Gürsel Baran, Gençlerbirliği Kulübü nü ziyaret etti.

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