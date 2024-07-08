Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ATP İnşaat ve Ticaret AŞ'nin yüzde 99 oranında bağlı ortaklığı olan ATP Havacılık AŞ'nin paylarının tamamının Koza İpek Holding AŞ'ye satılmasının onaylandığı belirtildi.

Satış detayları

ATP İnşaat ve Ticaret AŞ'nin yüzde 99,04 oranında sahibi olduğu ATP Havacılık AŞ'nin yüzde 99 oranındaki hisselerinin, 1 milyar 750 milyon TL karşılığında Koza İpek Holding AŞ'ye satışı gerçekleştirilecek. Satış işleminin onayı için Genel Kurul yetkisine sahip TMSF Fon Kurulu'na başvuruda bulunulmuş ve Fon Kurulu, bu satış işlemini onaylamıştır.

Şirketten yapılan açıklama

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, “Şirketimizin yüzde 99,04 oranında sahibi olduğu ATP İnşaat ve Ticaret AŞ'nin %99 oranında bağlı ortaklığı olan ATP Havacılık AŞ'deki paylarının tamamının (1 milyar 483 milyon 20 bin TL), 1 milyar 750 milyon TL'ye Koza İpek Holding AŞ'ye satılması ve satış işleminin onayı için Genel Kurul yetkisine sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu'na başvuruda bulunulması hususunu, 26.06.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bildirmişti. Genel Kurul yetkisine sahip TMSF Fon Kurulu, ATP İnşaat ve Ticaret AŞ'nin yüzde 99 oranında bağlı ortaklığı olan ATP Havacılık AŞ'deki paylarının tamamının, 1 milyar 750 milyon TL'ye Koza İpek Holding AŞ'ye satılmasını onaylamıştır” denildi.