Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclisi, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ı anmak için bir araya geldi. ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk'ün açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Bahar'ın kardeşi Berkay Bahar, kuzeni Serkan Bahar, Meclis Üyeleri ve dostları katıldı.

Ali Bahar’ın anısına duygusal anlar yaşandı

Ali Bahar’ın başkanlık koltuğuna çiçeklerle süslenmiş resmi konuldu ve ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri son meclis düzeninde oturarak Başkan Bahar'ı yad ettiler. Başkan merhum Ali Bahar, dakikalarca ayakta alkışlanarak duygusal anlara neden oldu. Meclis Başkanı Öztürk, Bahar’ın Antalya ve ATSO için büyük işler yaptığını belirterek, "Geride hoş bir seda bıraktı" dedi.

"Ali Bahar’ın ruhu bizimle"

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hacısüleyman, Ali Bahar’ın dost, kardeş ve baba gibi olduğunu vurguladı. Hacısüleyman, Bahar’ın mücadeleci ruhu ve kararlılığına dikkat çekerek, "Ali Bahar’ın mirası, değerleri ve öğretileri derin ve kalıcı bir etki oluşturdu" ifadelerini kullandı. Bahar’ın hayal gücünün sınırsız olduğunu ve "Olmaz" kelimesini sözlüğünde bulundurmadığını belirten Hacısüleyman, onun güler yüzü ve espri anlayışının unutulmaz olduğunu söyledi.

"Onun yolunda ilerlemeye devam edeceğiz"

Bahar'ın mütevazı ve dürüst kişiliğine değinen Hacısüleyman, onun bıraktığı değerleri yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. Meclis Üyesi Berkay Bahar ise Ali Bahar'ın 55 yıllık hayatını dolu dolu yaşadığını ve çevresindekileri mutlu etmeye çalıştığını anlattı. Berkay Bahar, ağabeyinin sevgisini ve vizyonunu gelecek nesillere aktaracaklarını belirtti.

"Her zaman sevgi ve minnetle anacağız"

Meclis Üyesi Serkan Bahar, ağabeyinin güçlü ve sevgi dolu bir insan olduğunu ifade ederek, onun öğretilerinin kendilerini her zaman yönlendirdiğini söyledi. Başkan Bahar'ın anısına düzenlenen Mevlid-i Şerif’e, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve diğer önemli isimler katıldı. Bahar’ın kızı Ladin Bahar da duygularını paylaşarak babasına olan sevgisini dile getirdi.