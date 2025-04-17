Karşıyaka Belediyesi, Türk edebiyatının usta ismi Attila İlhan’ın 100. doğum yılı dolayısıyla düzenlenen “Attila İlhan Kültür Sanat Yılı” kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenleyecek. Gazeteci ve yazar Banu Avar’ın konuşmacı olacağı “Attila İlhan 100 Yaşında” başlıklı söyleşi, 18 Nisan Cuma günü saat 20.00’de Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

2025 “Attila İlhan Kültür Sanat Yılı” ilan edildi

Karşıyaka Belediyesi, Türk şiirinin ve düşünce dünyasının unutulmaz ismi Attila İlhan’ın 100. doğum yılını onurlandırmak amacıyla 2025 yılını “Attila İlhan Kültür Sanat Yılı” olarak ilan etti. Bu kapsamda yıl boyunca birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe imza atılması planlanıyor.

Banu Avar, Attila İlhan’ı anlatacak

Etkinliklerin ilki olan ve sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen söyleşi programı, 18 Nisan Cuma akşamı düzenlenecek. “Attila İlhan 100 Yaşında” başlıklı söyleşide gazeteci ve yazar Banu Avar, İlhan’ın fikir dünyası, edebi mirası ve Türkiye’nin kültürel yaşamına katkılarını değerlendirecek.

“Karşıyaka’nın gurur kaynağı”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Attila İlhan; Türkiye’nin aydınlanma mücadelesine katkı sunmuş, edebiyat, düşünce ve sanat dünyamıza silinmez izler bırakmış çok büyük bir değerdir. Karşıyakamızın da gurur kaynağıdır. Büyük ustamızı, O’na ve Karşıyaka’ya yakışır şekilde anmak için 2025’i ‘Attila İlhan Kültür Sanat Yılı’ olarak kabul ettik.”

Başkan Ünsal, ücretsiz düzenlenecek söyleşiye tüm sanatseverleri davet ederek, “18 Nisan akşamı gerçekleştireceğimiz buluşma da bu kapsamdaki önemli etkinliklerden biri olacak. Değerli gazeteci ve yazar Banu Avar ile anlamlı bir söyleşi gerçekleştireceğiz” dedi.