İSTANBUL (AA) - ATÜ Duty Free, Milas-Bodrum Havalimanı'nda genişleterek "walk-through" konseptinde yenilediği ana duty-free mağazasını törenle açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları ve Unifree Duty Free/Gebr. Heinemann'ın iştiraki ATÜ Duty Free, Milas-Bodrum Havalimanı'ndaki ana duty-free mağazasını gidiş katı yolcu akışına uygun olarak yüzde 100 walk-through konseptinde yeniden tasarladı.

Gümrüksüz mağaza işletmeciliğinin deneyimli şirketlerinden ATÜ Duty Free'nin, alışveriş alanı büyütülerek 1900 metrekareye kavuşan ve marka karması arttırılan mağazası için düzenlenen açılış töreni; Milas Kaymakamı ve Milas-Bodrum Havalimanı Mülki İdare Amiri Mustafa Ünver Böke, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Milas-Bodrum Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Başmüdürü Yücel Karadavut, Milas Havalimanı Gümrük Müdür Vekili Öner Çöpür, Bodrum Gümrük Müdürü Serdar Atahan, ATÜ Duty Free Üst Yöneticisi (CEO) Ersan Arcan, TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, ATÜ Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ahmet Kötehne, ATÜ Moda ve Aksesuar Başkan Yardımcısı Güliz Haymanalı, ATÜ Pazarlama ve Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı Zeynep Kaptan, ATÜ Satınalma Başkan Yardımcısı Mesut Akbaş, ATÜ Milas/Bodrum-Dalaman Operasyon Direktörü Berk Sancar ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

- "Lüks dünya markalarından oluşan portföyümüzü arttırdık"

Açıklamada, açılıştaki görüşlerine yer verilen ATÜ Duty Free CEO'su Ersan Arcan, duty-free mağazalarını, daha geniş bir alanda yeni konseptiyle havalimanına ve yerli-yabancı tüm ziyaretçilere kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Bu operasyonel yatırımı gerçekleştirirken, mağaza ziyaretçilerine daha konforlu ve ayrıcalıklı alışveriş deneyimi sunmayı hedeflediklerini kaydeden Arcan, "Lüks dünya markalarından oluşan portföyümüzü arttırdık ve mağazamızda farklı tercihlere yönelik geniş bir ürün çeşitliliği sağlıyoruz. Yurt dışı operasyonlarımızda olduğu gibi ülkemizde de gümrüksüz mağazacılık alanındaki standartları yukarı taşımayı ve operasyonlarımızın gelişimi için yatırım yapmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu ise Bodrum'un, Türkiye'nin yanı sıra Akdeniz'in önde gelen turizm merkezleri arasında yer aldığına işaret ederek, "Bodrum'da turizm sezonun uzaması ve direkt uçuşların artması için paydaşlarımızla iş birliği içinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. ATÜ Duty Free'nin yeniden tasarlanan dış hatlar mağazası, yolcularımıza eşsiz bir alışveriş deneyimi sunacak. Yaz sezonuna güçlü bir başlangıç yaparken yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yenilenen ATÜ Duty Free mağazasında, Bodrum ve Türkiye'ye özgü lokum, kahve, yöresel zeytinyağı ve hediyelik eşya gibi geleneksel ürünler de yer alıyor. Sürdürülebilirlik yaklaşımına uygun ve esnek yerleşime imkan tanıyan mobilyalarla modern bir iç mimarinin benimsendiği mağaza, traverten taş cephe, yığma taş duvar ve ahşap güneş kırıcı gibi dekoratif unsurlarıyla da öne çıkıyor.