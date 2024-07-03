Kaza, akşam saatlerinde Boztepe Mahallesi Acelle Yayla Yolu Çatalkaya mevkiinde gerçekleşti. Nurhan Demiralay’ın kullandığı ATV, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yeri incelemesi

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, ATV sürücüsü Nurhan Demiralay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demiralay’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Kazanın neden meydana geldiği ve ATV’nin nasıl kontrolden çıktığı araştırılıyor.