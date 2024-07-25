Aci ailesinin avukatı Burak Erden, Timur Cihantimur'un lüks araçla Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu ve Eylem Tok'un bu olayın ardından yurt dışına kaçtığı yönündeki davayla ilgili SÖZCÜ TV'ye önemli açıklamalarda bulundu. Erden, ABD ile 1979 yılında imzalanan suçluların iadesi anlaşmasına atıfta bulunarak, her iki şahsın da Türkiye'ye iade edilme sürecine dair detayları paylaştı.

İade süreci ve beklentiler

Erden, iade sürecinin nasıl işleyeceğine dair bilgiler verdi. “11 Eylül'deki mahkemeyi bekleyeceğiz. Çok yüksek ihtimalle iade edilecekler,” diyen Erden, iade edildiklerinde bir iddianame hazırlanacağını ve her iki kişinin de ihmal suretiyle kasten öldürme suçundan yargılanacağını düşündüklerini belirtti. Türkiye'ye geldiklerinde Tok'un tutuklu kalacağını, tutuksuz yargılanacağına dair bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

İade kararının zamanlaması

Eylem Tok'un Türkiye'ye ne zaman döneceğine dair Erden, “İade kararı alındıktan sonra birkaç hafta içinde buraya geleceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı. Tok'un suçun işlendiği gün ülkeden kaçtığı için tekrar kaçma şüphesinin oluşabileceğini ve bu nedenle Türkiye'de tutuklu kalacağını belirtti.

Eylem Tok'un suçları

Erden, Eylem Tok'un sadece çocuğunu kaçırdığı için değil, telefonları topladığı ve 112'yi hiç aramadığı için de cezalandırılacağını belirtti. Tok'un yağma suçu ve kasten öldürme suçlarıyla yargılanacağına dikkat çekti.

Olay yerindeki çocuklar dinlecenek

Erden, yargılamanın uzun süreceğini ve olay yerindeki çocukların tekrar dinleneceğini, ifadelerinin alınacağını belirtti. “Birleşik olay olduğu için Timur Cihantimur'un iade edilme durumu da beklenebilir,” dedi.

‘Timur Cihantimur'un iadesine engel yok’

Erden, Timur Cihantimur'un Amerikan vatandaşı olmasının Türkiye'ye iadesine engel oluşturmadığını açıkladı. “Timur Cihantimur’un Amerikan vatandaşı olması, iadesine engel değil,” şeklinde konuştu.