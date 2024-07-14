Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu'nun 2024-2025 dönemine yönelik 30 Mayıs 2024 tarihinde aldığı kararlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024-2025 Merkez Av Komisyonu Kararı, 14 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kararlar çerçevesinde, avlanma bölgeleri, türler, avlanma süreleri ve limitleri belirlendi. Yaban hayvanlarının biyolojik döngüsündeki iklimsel farklılıklar dikkate alınarak yapılan düzenlemeler, avlanma pratiğine yansıtıldı. Buna göre, bıldırcın ve üveyik avı, Ege ve Marmara bölgelerinde 10 Ağustos'ta, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde 24 Ağustos'ta, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 31 Ağustos'ta başlayacak ve 1 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Kum kekliği, kınalı keklik ve çilkeklik avı ise bölgelere göre 26 Ekim ve 30 Ekim'de başlayıp, 19 Ocak ve 26 Ocak 2025 tarihlerinde sona erecek.

Sakar meke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk avı ise 19 Ekim ve 26 Ekim tarihlerinde başlayacak ve 2 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek.

Yaban tavşanı ve tilki avı 12 Ekim 2024 tarihinde başlayıp, 26 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. Yaban domuzu ve çakal avı ise 10 Ağustos 2024 tarihinde başlayıp, 16 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak ve saksağan avı ise 10 Ağustos tarihinde başlayacak.

Belirtilen av başlangıç tarihleri bazı bölgelerde birkaç gün gecikebilir. Avcılar, bir gün içinde 10'dan fazla bıldırcın, 3'ten fazla üveyik, kara tavuk, öter ardıç ve sakarca, 6'dan fazla tahtalı, kaya güvercini, 5'ten fazla çulluk, 15'ten fazla saksağan, 4'ten fazla sakar meke avlayamayacaklar.

Avlanmada zehirli veya uyuşturucu yem ve ilaç kullanımı yasaktır. Kararlara, yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı davrananlar hakkında yasal işlem uygulanacağı kaydedildi.

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