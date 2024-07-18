İstanbul'un Avcılar ilçesinde, amcasına ait park halindeki hafif ticari aracı ateşe verdiği iddia edilen 18 yaşından küçük H.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-811 Sokak'ta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek aracı alevler içinde bıraktı. Çevredeki vatandaşlar, alevleri fark ederek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi

İhbar üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yoğun çabalar sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak araç, yangının ardından tamamen kullanılamaz hale gelerek metal yığınına döndü.

Soruşturma sürüyor

Yangının söndürülmesinin ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri, aracın H.Ç. tarafından ateşe verildiğini belirledi. 18 yaşından küçük olan H.Ç., polisin hızlı çalışması sonucu gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylı soruşturma sürüyor.