Avcılar Merkez Mahallesi’nde saat 17.30 sıralarında yaşanan olayda, gelin ve damadın nikahlarının kıyılmasının ardından dışarıya çıkarken, üç kişi tarafından silahlı saldırıya uğradılar. Davetliler büyük bir panik yaşarken, saldırganlar 4-5 el ateş açarak hızla kaçtı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Açılan ateş sonucu damadın arkadaşı yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinden hızlı müdahale

Polis, saldırganlardan şüpheli Muhammed B.’yi kısa süre içinde yakalarken, diğer iki zanlı olay yerinden kaçmayı başardı. Zanlının kaçış anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.