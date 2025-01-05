Avcılar Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi’nde, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü R.Ç., kullandığı otomobil ile cadde üzerinde park halindeki 8 araca çarptı. Çarpışmaların ardından kaçmaya çalışan sürücü, araçlara vurarak ilerledi ve sonunda kaldırıma çarparak durabildi. O anlar, çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

Vatandaşların müdahalesi başarısız oldu

Olayı gören vatandaşlar, sürücüyü durdurmaya çalıştı fakat başarılı olamayarak sadece aracın ilerlemesini engelleyemediler. Kaza sonrası çevredeki araçlar büyük hasar gördü.

Sürücüye ceza ve adli işlem

Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Ehliyetsiz sürücü R.Ç., polis tarafından yakalanarak 37 bin 354 TL para cezası kesildi. Sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Aracına hasar gelen Şenol Hacımehmet, "Yukarıdan aşağıya doğru geliyordu. Ben de sesleri duydum, aşağı indim. Aşağıya vura vura gelmiş. Benim aracım da biraz hasar gördü. Polis geldi ve tutanak tutuldu," şeklinde açıklamalarda bulundu.