İstanbul'un Avcılar ilçesinde, Denizköşkler Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir gece kulübünde yaşanan kavga sonrası bir şahıs silahla mekana ateş açtı. Olayın ardından devriye gezen polis ekipleri, silah seslerini duyunca iki şüpheliyi takibe aldı.

Yolda Geçen Bir Adam Yaralandı

Polisin kovalamacası sırasında, yoldan geçen bir kadınla birlikte olan C.U. isimli adam, bacağından yaralandı. Yaralı, hemen çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Şüpheliler Okmeydanı'nda Yakalandı

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler Ö.C.E. ve O.A., E-5 karayolundan kaçmaya çalışırken Okmeydanı mevkiinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay Anı Güvenlik Kamerasında

Yaşanan olay anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahsın mekana defalarca kurşun sıkması ve olay sırasında yaralanan C.U. ile yanındaki kadının kaçışı yer aldı. Olayın, içerideki bir kavga nedeniyle sinirlenen şahısların mekanın içine ateş açması sonucu gerçekleşti.