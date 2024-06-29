Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza da yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'de orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'de orman yangınına müdahale ediliyor

D-100 kara yolu yan yolda Ankara istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DEU 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı.

İSTANBUL (AA) - Avcılar 'da kontrolden çıkan otomobil in kaldırımdaki yaya lara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.