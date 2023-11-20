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Yeşilkent Mahallesi Fatih Caddesi'nde asfalt çalışması yapılan yolda park halinde bırakılmış hafif ticari araç nedeniyle belediye ekipleri bir süre bekledi. Asfalt çalışması park edilmiş hafif ticari araç nedeniyle yarıda kaldı. Çalışanlar ve çevredekiler, park halindeki aracın sahibine ulaşmaya çalıştı. Araç sahibinin bulunması için sosyal medyadaki sayfalardan da yardım istendi. Sürücünün adına kayıtlı telefondan da yanıt alınamadı. Görevliler son çare olarak asfalt çalışmasını yaptı; ancak aracın bulunduğu alanı eski halinde bıraktı. Sürücü çalışmalar tamamlandıktan bir süre sonra geldi.

"DÜKKANIMIZIN ÖNÜ VEBALI GİBİ KALDI"



Caddede iş yeri bulunan Harun Çelik, "Sürücüyü çok aradılar. Burası cezalı gibi kaldı. İnşallah yardımcı olacaklar. İlerleyen günlerde gelip asfaltlayacaklar. Çalışma saat 10.00 gibi başladı. Arkadaş saat 17.00 sıralarında gelmiş. Üzgündür herhalde. Uzun süre bu yolun tozu, toprağı ile uğraştık. Tam kurtulduk derken, dükkanımızın önü vebalı gibi kaldı" dedi.

Başka bir iş yeri sahibi Salih Taşdemir ise, "Burada aracın sürücüsünü bulamayınca asfaltlamadan bırakıp gittiler. Gördüğünüz gibi burası cezalı gibi" diye konuştu.