Avcılar Cihangir Mahallesi Güner Sokak'ta dün saat 15.00 sıralarında park halindeki 15 NY 750 plakalı otomobilin motor bölümünden bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği otomobili görenler, yangını söndürmek için seferber oldu. Çevredekiler ve yoldan geçenler yangın tüpü ve pet şişelerle su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, büyük ölçüde kontrol altına alınan yangına müdahale ederek tamamen söndürdü. Aracın motor bölümü kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

