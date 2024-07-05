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Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan tır bariyer lere çarparak durabilirken, aracın dorsesi ise yolu kapattı.

D-100 kara yolu Denizköşkler mevkiinde Topkapı yönünde ilerleyen bir tırın sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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