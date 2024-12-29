23 Aralık'ta Avcılar'da, yan bakma nedeniyle başlayan tartışma kanlı bir saldırıya dönüştü. İki kişi, şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Saldırganlar, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Yan bakma nedir, ne zaman tehdit olur?

Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde meydana gelen olay, 23 Aralık gecesi yaşandı. İki kişi, başka bir şahsın kendilerine yan bakması nedeniyle tartışmaya girdi. Tartışmanın ardından silahlı saldırıya uğrayan C.K. ve C.B. yaralandı. Yaralıların durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Saldırganlar ekiplerin hızlı çalışmasıyla yakalandı

Olayın ardından harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, saldırganların kullandığı aracın plakasını tespit etti. Aracın içinde iki şüpheli olduğunu belirleyen polis, düzenlediği operasyonda şüphelileri kısa sürede yakaladı.

İlk şüpheli İ.Ö., Avcılar Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan ikametinde gözaltına alınırken, diğer şüpheli B.E. ise Esenyurt Saadetdere'deki iş yerinde yakalandı.

Uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

B.E.'nin iş yerinde yapılan arama sonucunda, 140 adet uyuşturucu hap ve 6 bin 400 lira ile birlikte olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Saldırının, "yan bakma" nedeniyle çıktığı ve olayla bağlantılı diğer suçların da ortaya çıktığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.