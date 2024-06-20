Kıvanç -Betül-Sefa Aktaş

Sefa Aktaş'ın sahibi olduğu Avlu Alaçatı/North Pier's de 'Yaza Merhaba' kokteyli düzenlendi. İzmir cemiyet hayatının büyük ilgi gösterdiği davete yaklaşık dörtyüz kişi katıldı. Yazlık mekanda Dj Murat Tokuz, Yiğit Vaneli ve Berkay Işık'ın çaldığı müziklerle eğlenen davetliler, usta barmenlerin hazırladığı özel kokteyler ve lezzetli ikramlarla gecenin tadını çıkardı. Konuklar geç saatlere kadar Türkçe ve yabancı şarkılarla doyasıya eğlendi.

İbrahim-Ezgi Görücüoğlu, Ayfer-Ali Erez

Uğur-Feyza Aydın, Dilay-Murat Gaffaroğlu

Handan Çelimli, Hakan Aysev

Gizem Akdemir