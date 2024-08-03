Çerkezköy’ün merkezinde yer alan ve Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Özaydın Alışveriş Merkezi’nde çıkan yangın, büyük panik ve endişeye neden oldu. Neyse ki yangında can kaybı ve yaralı olmaması sevindirici bir gelişme olurken, binada ciddi maddi hasar meydana geldi.

Elektrik kontağından çıkan alevler büyüdü

Yangının, alışveriş merkezinin 3. katında bulunan bir elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangını fark eden alışveriş merkezi personeli, hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla ulaşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hem içten hem de dıştan müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı. Yangının kısa sürede yayılması nedeniyle itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın söndürüldü ve soğutma çalışmalarına başlandı.

Maddi hasar ve güvenlik önlemleri

Yangın sırasında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgesinde güvenlik çemberi oluşturarak, şehrin en işlek caddesindeki trafik akışını kontrol altına aldı. Yangın anını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışan meraklı kalabalık dikkat çekti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı

Polis, yangının nedenini belirlemek üzere detaylı bir tahkikat başlattı. Yapılacak incelemeler sonucunda yangının gerçek nedeni açıklığa kavuşturulacak.