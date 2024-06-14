Bursa'da İnegöl ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde (AVM), bir kadının intihar girişimi vatandaşlar tarafından son anda engellendi. İnegöl AVM'nin ikinci katındaki balkonun dışına çıkarak intihar etmeye çalışan 40 yaşındaki Serpil B., çevredeki insanların çığlıkları üzerine fark edildi. Panik içinde olan kalabalık, kadının düşmesini önlemek için bir araya geldi.

İkinci kattan atlamaya çalıştı

Olayın görgü tanıklarına göre, kadın dalgınlık anında yakalanarak kurtarıldı. Bir kişi, kadının belinden tutarak tehlikeli bir durumdan kurtardı ve diğer vatandaşlar da yardım ederek kadını içeri çektiler. Görgü tanıkları, olay sırasında çocuklarını uzaklaştırarak onları koruma altına aldıklarını belirtti.

AVM güvenlik görevlileri de hızla olay yerine gelerek duruma müdahale etti. İhbar üzerine güvenlik zafiyeti yaşandığı belirtilen AVM'nin ikinci katından atlamaya çalışan kadın, çevredeki vatandaşlar ve güvenlik görevlilerinin yardımıyla aşağı indirildi.

Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.