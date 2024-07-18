Samsun'da Yeşilyurt Alışveriş Merkezi'nde yaşanan olayda, 20 yaşındaki genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adam, polisin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Mağdur genç kız, olayı güvenliğe bildirdi

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde bulunan Yeşilyurt AVM'de meydana geldi. İ.A. (20) adlı genç kız, cep telefonu ile fotoğrafının çekildiğini fark edince, durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Güvenlik görevlileri ise Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 75 yaşındaki O.A.'yı gözaltına aldı.

O.A., yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ifade etti

O.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. İfadesinde, kötü bir niyetinin olmadığını, sadece ortamın kötü olduğunu eşine göstermek için fotoğraf çektiğini belirtti. Nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan O.A., yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ifade etti.

Olay, toplumda büyük tepki topladı

Bu olay, toplumda büyük tepki topladı. Özellikle genç kadınların güvenliği konusunda daha dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. AVM yönetimi, güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı ve benzer olayların yaşanmaması için daha sıkı tedbirler uygulanacağını açıkladı.

Uzmanlar toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti

Uzmanlar, bu tür durumların tekrarlanmaması için toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle AVM ve benzeri kamusal alanlarda güvenlik kameralarının etkin bir şekilde kullanılması ve şüpheli durumların anında yetkililere bildirilmesi gerektiği vurgulandı.