Ankara'da yaşanan inanılmaz olay, bir gencin hayatını kabusa çevirdi. Bir alışveriş merkezinde tatlı yediği sırada içinden cam parçası çıkan Burak Taştan, hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük bir travma yaşadı. Duyarsız işletme nedeniyle hastaneye gitmek zorunda kalan genç, ölümden döndü.

Tatlı, tatsızlık oldu!

Burak Taştan, arkadaşlarıyla birlikte Ankara’daki bir alışveriş merkezinin kafesinde tatlı yemeye gitmişti. Ancak tatlının içinden çıkan cam parçası, Burak’ın hayatını tam anlamıyla kabusa çevirdi.

Taştan, "Son kaşığı yerken sol dişime bir şey takıldı. Fındık zannettim, ama ısırınca bir patlama oldu. Dudağımın içinden kan geldi. Elimle kontrol ettim, cam olduğunu fark ettim," dedi. O anda, mekanın çalışanları paniğe kapılırken, Taştan hemen hastaneye gitti.

Yapılan endoskopik tetkikler sonucunda midesinde 3 adet cam parçası olduğunu öğrendi. Genç adam, bu camların vücudunda uzun süre kalmasının yol açtığı büyük acılarla mücadele etti. "Bir hafta boyunca ne yemek yiyebildim ne de içecek içebildim. Camlar vücudumda kalmaya devam etti. Bir hafta içinde 6 buçuk kilo kaybettim. Bu camlar, ölüm tehlikesine neden olabilirdi" diyen Taştan, yaşadığı süreci korkunç bir şekilde anlatıyor.

"Şu anda plastik kaplarla yiyorum"

Burak Taştan, yaşadığı travmanın sadece fiziksel değil, psikolojik etkilerini de derinden hissettiğini söylüyor. “Artık plastik kaplarla yemek yiyorum, çayımı karton bardakta içiyorum. Camdan korkuyorum. Psikolojik olarak inanılmaz derecede çöktüm," diyen Taştan, olayın ardından psikolojik destek de aldığını belirtiyor.

Başından geçenler, arkadaşları arasında da dalga konusu olmuş. Ancak Taştan, yaşadığı travmanın ciddi etkilerini ve yaşadığı korkuyu dile getirerek, "Bu, canına kastetmek demek. Eğer o cam parçası biraz daha farklı bir yere denk gelseydi, şu an hayatta olmayabilirdim" diyerek, sürecin ne kadar zor geçtiğini vurguladı.

İşletme sahibi: "Ne yapabilirim?"

Tatlıda cam parçası bulduktan sonra, Burak Taştan, durumu hemen restoran çalışanlarına bildirdi. Ancak işletme sahibi, "Ne yapabilirim?" diyerek olayı küçümseyen bir tavır sergiledi. Taştan, “Bunu duyunca çok sinirlendim. Hemen hastaneye gittim ve tedavi sürecime başladım. Bu, benim değil, herkesin başına gelebilecek bir durum," şeklinde konuştu.

İşletme sahibinin tepkisi, Taştan’ı daha da sinirlendirdi. Burak Taştan, daha sonra işletmeye karşı yasal işlem başlattı.

Taştan, tatlının içinde bulunan cam parçasına dair belgeleri ve kanıtları elinde tutuyor. “Biz de esnafız, bu durumu anlayışla karşılayabilirdik. Ama onlar, 'Ne yaparsan yap' dediler. Bu olay bir kaza olabilir, ama biz buna ulaşınca sadece sorumluluklarını kabul etmiyorlar. Bu, insanların canını tehlikeye atmak demek," dedi.

Taştan, yaşadığı olayın ardından yasal haklarını aramaya devam ettiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Adaletine güveni olduğunu dile getirdi. “Bu mekana her gün binlerce insan giriyor. Benim başıma gelen bu olayın başka birinin başına gelmesini istemiyorum. Gerekli işlemleri yaptık ve adaletin yerini bulacağına inanıyorum" diyerek, adaletin yerini bulmasını beklediğini söyledi.