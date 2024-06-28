ALMATI (AA) - Avrasya Kalkınma Bankası (EABR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ruslan Dalenov, dünyada katılım finansmanı payının hızla büyüdüğünü belirterek, "Bölgesel bir kalkınma bankası olarak EABR, Orta Asya’da İslami yatırımların aktif destekçisi ve ortağı olmayı hedefliyor.” dedi.

Dalenov, Kazakistan’ın Almatı şehrinde gerçekleştirilen Avrasya Kalkınma Bankası (EABR) yıllık toplantısı ve iş forumu kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Küresel piyasada katılım finansmanı payının hızla arttığını kaydeden Dalenov, "2027 yılında İslami finansın dünyadaki payının 6,7 milyon trilyon dolara çıkması tahmin ediliyor." dedi.

Dalenov, Orta Asya’da İslami finans payının sadece yüzde 1 olduğunu belirterek, "Bu yeterli bir rakam değil ama bir yandan da büyüme potansiyeli olduğu anlamına geliyor." diye konuştu.

EABR’ın geçen yıl İslami finans alanını geliştirmeye yönelik çalışmalara başladığını ve bu çerçevede yatırımcılara İslami finans ilkelerine uygun finansman sağlamak amacıyla "İslami pencere" oluşturduklarını aktaran Dalenov, "Bölgesel bir kalkınma bankası olarak EABR, Orta Asya’da İslami yatırımların aktif destekçisi ve ortağı olmayı hedefliyor." ifadesini kullandı.

Dalenov, önce bir dizi pilot projenin finansman desteğini sağlayacaklarını ve bu çerçevede bugün forumda değeri 5 milyon dolar olan ilk "murabaha" pilot projesinin mutabakat zaptını imzaladıklarını dile getirdi.



