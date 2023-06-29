İnciraltı Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülke mücadele ediyor.

Şampiyonanın ilk gün karşılaşmalarında; 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Ukrayna'ya 2-0, 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı da Hırvatistan'a 2-0 yenildi.

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Şampiyonaların kızlar kategorisinde Türkiye, grubunda yer alan İspanya, Portekiz ve İsviçre ile erkekler kategorisinde ise Ukrayna, Norveç ve Çek Cumhuriyeti ile maç yapacak.

Şampiyonalar 1 Temmuz'da oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek.