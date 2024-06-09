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Öte yandan erkekler 200 metre yarı finalinde, serisinde 20.87 ile 8. ve son sırada yer alan Ramil Guliyev , finale yükselemedi.

1,90 metreyi üç hakkında da geçemeyen Buse, Avrupa Şampiyonası'nı 10. sırada tamamladı.

Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda milli atlet, kadınlar yüksek atlama finalinde 1,82 ve 1,86 metreyi ilk hakkında geçti.

ANKARA (AA) - İtalya'da devam eden 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası 'nın üçüncü gününde milli sporcu Buse Savaşkan , kadınlar yüksek atlama finalinde yarıştı.

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