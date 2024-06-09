ANKARA (AA) - İtalya'da devam eden 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlama finalinde yarıştı.
Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda milli atlet, kadınlar yüksek atlama finalinde 1,82 ve 1,86 metreyi ilk hakkında geçti.
1,90 metreyi üç hakkında da geçemeyen Buse, Avrupa Şampiyonası'nı 10. sırada tamamladı.
Öte yandan erkekler 200 metre yarı finalinde, serisinde 20.87 ile 8. ve son sırada yer alan Ramil Guliyev, finale yükselemedi.
Kaynak: aa