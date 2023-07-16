Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de devam eden U23 Atletizm Şampiyonası'nın son gününde 400 metre engelli yarışında piste çıkan İsmail Nezir altın, Berke Akçam ise gümüş madalya kazanarak U23 Avrupa şampiyonaları tarihinde Türkiye adına ilk kez kürsüye çıkan isimler oldular.



1997 yılından bugüne dek U23 Avrupa şampiyonalarında ilk defa iki Türk finalde yarıştı. Dünya atletizm otoriteleri tarafından merakla beklenen iki sporcunun yarışı bugün gerçekleşti. Avrupa atletizminin yılın en iyi sporcuları arasında gösterdiği İsmail ve Berke otoriteleri yanıltmadı ve kürsüde birinci ve ikinci sırayı aldılar.



BERKE VE İSMAİL ELEMELERİ 1'İNCİ TAMAMLADI



Elemelerde 1'inci kulvarda koşan Berke Akçam, 51.00'lık derecesiyle 1'inci, 2'nci seride 5'inci kulvarda koşan İsmail Nezir ise 50.86'lık derecesiyle serisini ilk sırada bitirerek yarı finale çıktı.



TARİHTE İLK DEFA İKİ TÜRK YARI FİNALE ÇIKTI



Türkiye adına tarihte ilk defa iki milli sporcu yarı finale çıktı. İlk yarı final serisinde mücadele eden Berke Akçam, serisini 50.13'lük derecesiyle 3'üncü sırada tamamlayarak finale kalmayı başardı. 2'nci seride piste çıkan İsmail Nezir ise 50.23'lük derecesiyle serisini 1'inci tamamladı ve final koşma hakkı kazandı.



FİNALDE İKİ TÜRK



Türk spor tarihine adını altın harflerle yazan iki milli atlet Avrupanın ve dünyanın gözdesi oldular. Final yarışında merakla beklenen sonuç ve Türk rekabetinde İsmail Nezir 49.48 koşarak altın, Berke Akçam ise 49.48 koşarak gümüş madalya kazandı. Üçüncülüğü ise 49.57 koşan İsveçli D. Edlund kazandı.

