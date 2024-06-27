Avrupa Birliği (AB) üye devletleri, barınaklardaki kedi ve köpeklerin refah standartlarını belirleyen tarihi bir yasa tasarısında uzlaştı. Bu tasarı, hayvanlara temiz su, yeterli gıda ve uygun barınma koşulları sağlamayı zorunlu kılacak.

AB'den hayvan refahı için ilk adım

AB ülkeleri, barınaklarda ve satış noktalarındaki kedi ve köpekler için asgari refah standartlarını belirleyen bir yasa tasarısı üzerinde anlaşmaya vardı. Bu tarihi düzenleme, hayvanların yaşam kalitesini artırmayı ve tüketici korumasını geliştirmeyi amaçlıyor.

Açık alanlara erişim zorunlu hale gelecek

Yasa tasarısı, hayvanların temiz ve taze suya, yeterli gıdaya ve uygun barınma koşullarına sahip olmalarını şart koşuyor. Ayrıca, hayvanlara acı verici sakatlamaların, örneğin kulak kesme, kuyruk sokma veya pençelerin çıkarılması gibi uygulamaların yasaklanmasını içeriyor. Köpeklerin her gün gezdirilmesi ve açık alanlara erişim sağlanması da zorunlu hale getirilecek.

Mikroçip takılacak

Komisyonun önerisine göre, kedi ve köpekler satılmadan veya bağışlanmadan önce mikroçip takılması ve ulusal bir veri tabanına kaydedilmesi gerekecek. Bu düzenleme, yasadışı ticaretle mücadele etmeyi ve adil rekabeti sağlamayı hedefliyor.

Türkiye'de tartışmalar devam ediyor

Türkiye'de de sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmalar sürüyor. TBMM'ye sunulması beklenen ve sokak köpeklerinin toplatılmasını öngören tasarı, hayvan hakları savunucuları ve Türkiye Barolar Birliği tarafından eleştiriliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, tasarının Cumhurbaşkanı'na sunulmasının ardından komisyona geleceğini belirtti.