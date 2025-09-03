Avrupa Birliği, birçok jel tırnak ürününde kullanılan ana kimyasal bileşen trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO) için yasak kararı aldı. TPO, ojelerin UV ışığı altında sertleşmesini sağlayan temel maddelerden biri olarak biliniyor.

TPO artık hiçbir ortamda kullanılamayacak

Daha önce yalnızca profesyonel kullanımına izin verilen TPO, artık hiçbir ortamda kullanılamayacak. İrlanda Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (HPRA), yasağın tüm dağıtıcılar ve salonlar için geçerli olduğunu açıkladı.

Güvenlik endişeleri ve hayvan deneyleri

AB düzenleyicileri, TPO’nun hayvan deneylerinde güvenlik endişeleri oluşturduğunu belirtiyor. İnsan sağlığı üzerindeki etkileri kesinleşmemiş olsa da AB, olası riskleri önlemek için sert önlem almayı tercih etti.

Salonlara ve tüketicilere uyarılar yapıldı

Uzmanlar salon sahiplerine TPO içeren ürünleri kullanmayı bırakmaları ve stoklarını uygun şekilde imha etmeleri çağrısında bulundu. Tüketicilere de kullanılan ürünleri sormaları tavsiye edildi. Salonlar, güvenilir dağıtıcılarla çalışmaya yönlendirildi.

ABD ve İngiltere’de farklı uygulamalar var

ABD’de TPO kullanımı devam ediyor. İngiltere’de ise yasağın 2026’da yürürlüğe girmesi bekleniyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve CDC, tüketicileri ürün etiketlerini okumaları ve güvenli uygulama yapmaları konusunda uyarıyor.

Son zamanlarda çok popüler

Jel ojeler, uzun süre dayanıklılığı ve kolay çatlamaması nedeniyle dünya genelinde büyük ilgi görüyor. Yasağın sektörde önemli bir etki yaratması bekleniyor.