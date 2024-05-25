Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye 1 Milyar Avroluk Destek Sözü!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Büyükelçi Meyer-Landrut, IPARD-III 81 İlde programı çerçevesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan bir çiftliği ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında IPARD-III programının tanıtımı yapıldı ve desteklerin kırsal kalkınmaya katkıları ele alındı.

"Desteklere devam edeceğimizin sözünü veriyoruz"

Büyükelçi Meyer-Landrut, konuşmasında, IPARD-III programının Türkiye genelinde daha sürdürülebilir ve dirençli bir tarım ve gıda sektörü oluşturmayı hedeflediğini vurguladı. Bu kapsamda, programın özellikle afet sonrası toparlanma döneminde kırsal alanlarda önemli bir rol oynayacağını belirtti. Meyer-Landrut, "Avrupa Birliği olarak depremin yaşandığı ilk anlardan itibaren Türkiye halkının yanında olduk. Çok çeşitli araçlardan Türkiye’ye 1 milyar avronun harekete geçirilmesi çalışmasında bulunduk. Bu desteklere devam edeceğimizin sözünü veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"IPARD’ın depremden etkilenen bölgelerde fark oluşturacağına inanıyorum"

Tarımın Çukurova bölgesi için önemine değinen Büyükelçi Landrut, bu bölgenin depremlerden ciddi zarar gördüğünü ve toparlanma sürecinde büyük desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. AB'nin yeni IPARD programı aracılığıyla bu sürece katkıda bulunmaya kararlı olduğunu dile getiren Landrut, "IPARD’ın depremden etkilenen bölgelerde çok ciddi fark oluşturacağına inanıyorum" dedi. Programın, tarımsal sektörde istihdam yaratmada önemli bir rol oynadığını ve bu kapsamda birçok ilde gözlem yaptığını aktardı.

IPARD programları ile elde edilen başarılar

2011 yılından bu yana Avrupa Birliği'nin IPARD programlarına 1.4 milyar avrodan fazla destek sağladığını belirten Meyer-Landrut, bu destekler sayesinde tarım ve gıda sektöründe 25 binden fazla yatırım projesine destek verildiğini ve 100 binden fazla istihdam sağlandığını ifade etti. Özellikle kadın girişimcilerin ve gençlerin desteklendiğini vurgulayan Büyükelçi, yatırımların yüzde 20'sinin kadın girişimciler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Büyükelçi Meyer-Landrut, Türkiye'nin IPARD programları kapsamında başarılı projeler gerçekleştirdiğini ve bu doğrultuda AB fonlarından lider bir şekilde yararlanmaya devam edebileceğini kaydetti.

"Türkiye'nin tarım ve gıda sektörlerine büyük katkı sağladı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD ile bugüne kadar 25 bin 434 projeye toplam 45,3 milyar lira hibe desteği verildiğini ve bu hibeler sayesinde tarım ve gıda sektörlerine 93 milyar lira tutarında yatırım kazandırıldığını açıkladı. Yumaklı, "Bu hibeler, Türkiye'nin tarım ve gıda sektörlerine büyük katkı sağladı ve kırsal kalkınmayı destekledi" dedi.

Ortak çalışmalara devam

Konuşmaların ardından, Bakan Yumaklı ve Büyükelçi Meyer-Landrut birbirlerine hediye takdim etti. Her iki yetkili de Türkiye'nin tarım ve kırsal kalkınma alanında AB ile işbirliğini sürdüreceğini ve bu işbirliğinin daha da güçleneceğini belirttiler.